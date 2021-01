Corona : Sie wollen geimpft werden, damit Normalität zurückkehrt

Das mobile Impfteam des Roten Kreuzes fährt zu allen 17 Altenheimen im Eifelkreis. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg Viele Senioren in den Altenheimen im Vulkaneifelkreis lassen sich impfen. Bei den Mitarbeitern liegt die Impfquote nur bei etwa 80 Prozent.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch im Kreis Vulkaneifel hat es Corona-Hotspots in mehreren Alten- und Pflegeheimen gegeben. Anfang November war es eine Einrichtung in Mehren, im Dezember das Maternus Seniorenzentrum Am Auberg in Gerolstein, die besonders stark betroffen waren. Bis dato gab es im Kreis 35 Todesfällen in Zusammenhang mit Covid 19 zu beklagen, der größte Teil (24) ist Heimen im Kreis zuzuordnen. Wegen der bedenklichen Situation hat der Kreis mit ähnlich stark betroffenen Regionen bereits am 27. Dezember mit den Impfungen in den Heimen beginnen können.

Die erste Runde in allen Einrichtungen haben die Impfteams Mitte vergangener Woche abgeschlossen, und die nächste wird laut Landrat Heinz-Peter Thiel kommende Woche gestartet.

Info Aktuelle Corona-Lage Das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel hat seit dem gestrigen Tag neun weitere bestätigte Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet. Die Anzahl der bisher positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen mit Wohnsitz im Landkreis erhöht sich somit auf insgesamt 1115 Personen. Aus der häuslichen Quarantäne wurden zwei Personen entlassen. Stand am Mittwoch, 14 Uhr, sind aktuell 80 Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel akut an Covid-19 erkrankt. Davon befinden sich derzeit zehn Personen in stationärer Behandlung. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt von 87,4 auf 85,8.

„Glücklicherweise ist in diesem Bereich Ruhe eingekehrt“, sagt Thiel. Er berichtet, dass die Impfbereitschaft bei den Heimbewohnern groß war, Zurückhaltung habe es aber zunächst beim Pflegepersonal gegeben. „Ich denke, da besteht noch großer Informationsbedarf. In einer Einrichtung waren zunächst nur 20 Prozent der Beschäftigten bereit, sich impfen zu lassen. Aber nach einer umfänglichen Information durch unser Impfexperten waren es am Ende 80 Prozent.“ Sein Appell: „Jede Impfung hilft und ist die einzige Chance, dass wir in absehbarer Zeit wieder zu einem normalen Leben zurückkehren können. Und es werden bald auch mehr Impfungen möglich sein, denn uns ist ein höheres Kontingent an Impfstoff angekündigt worden.“

Auch im Eifekreis wird schon viel in den Altenheimen geimpft. Manche weinen Tränen der Freude und Erleichterung, wenn es an ihre Tür klopft und Rot-Kreuz-Helfer sagen: „Heute ist das Impfteam zu Besuch.“ Die Senioren in den Altenheimen leiden unter den Kontaktbeschränkungen, die seit der Corona-Pandemie gelten. Hier, wie überall.

Sie haben ihre Enkel nicht sehen können, vermissen ihre Kinder, überhaupt Besuch und Abwechslung im Heimalltag. Schließlich fallen auch viele Veranstaltungen, die sonst in den Einrichtungen angeboten werden, aus. Die Impfbereitschaft der Senioren in den Altenheimen im Eifelkreis ist hoch. Fast alle lassen sich die Spritze setzen – nach Auskunft der Kreisverwaltung sind es 98 Prozent.

„Das ist die Generation, für die waren Impfungen gegen Pocken und Diphtherie noch selbstverständlich, die haben ganz andere Sachen erlebt“, sagt Torsten Meier, Impfkoordinator des Eifelkreises und DRK-Kreisbereitschaftsleiter. Er ist seit zwei Wochen mit mobilen Impf-Teams im Einsatz. Tag für Tag machen sie Station in einem der 17 Altenheime des Eifelkreises.

Bisher wurde in Senioren-Einrichtungen in Prüm, Habscheid, Neuerburg, Irrel, Balesfeld, Schönecken, Körperich, Speicher und Daleiden sowie in den beiden Bitburger Einrichtungen Haus Birkenhof und Eifelhaus geimpft. „Unser Ziel ist es, dass bis Mitte Februar in den Altenheimen alle die zweite Impfung haben“, sagt Meier.

In den Einrichtungen atmet man dann auf. „Davor, dass sich das Virus hier ausbreitet, haben wir alle Angst“, sagte zuletzt Martina Kinnen, Leiterin des Seniorenheims St. Josef in Balesfeld im Gespräch mit dem TV.

Das Beispiel des St. Vinzenz-Haus in Körperich hat im Dezember gezeigt, wie schnell sich das Virus in einem Altenheim ausbreiten kann, wenn erst mal einer infiziert ist. Dort hatten sich binnen weniger Tage 44 der 59 Bewohner mit Corona angesteckt sowie 29 der 75 Beschäftigten.

Darüber hinaus gab es bislang nach Auskunft der Kreisverwaltung Corona-Infektionen in vier weiteren Einrichtungen im Eifelkreis. Dabei blieb es aber bei Einzelfällen. Durch entsprechende Quarantäne-Anordnungen konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Insgesamt sind im Eifelkreis bisher 17 Menschen in Folge einer Covid-19-Infektion gestorben. Der Jüngste war 66, der Älteste 96 Jahre alt. Hierunter sind drei Bewohner des Heims in Körperich sowie ein Bewohner einer Senioren-WG in Bitburg, in der es im April zu Corona-Infektionen gekommen ist.