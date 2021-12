Corona-Statistik : 20 Neuinfektionen im Landkreis Vulkaneifel – Inzidenz bei 142,2

Daun Das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel hat am Dienstag, 21. Dezember, 20 bestätigte Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet. Die Anzahl der bisher positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel liegt bei 3313. Aus der häuslichen Isolation/Quarantäne konnten als genesen bislang insgesamt 3000 Menschen entlassen werden, 36 seit Montag.Aktuell sind 247 Menschen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel akut an Covid-19 erkrankt.

Der Impfbus hält am Mittwoch, 22. Dezember, von 9 bis 17 Uhr am Forum im Flecken (FiF) in Schönecken (Eifelkreis Bitburg-Prüm) sowie am Donnerstag, 23. Dezember, ebenfalls von 9 bis 17 Uhr in der Güterhalle Bahnhofstraße in Bernkastel-Kues.