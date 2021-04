Corona : Sieben Neuinfektionen

31.03.2021, Niedersachsen, Hannover: Eine Helferin hält einen Teststab im ·Testzentrum am Zoo· bei einem Schnelltest auf das Coronavirus. Das Robert Koch-Institut (RKI) vermeldet weiterhin steigende Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Vulkaneifelkreis Das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel hat seit dem gestrigen Tag sieben weitere bestätigte Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet. Die Anzahl der bisher positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen mit Wohnsitz im Landkreis erhöht sich somit auf insgesamt 1752 Personen. Aus der häuslichen Isolation konnten nach den Richtlinien des Robert-Koch-Institutes als genesen bislang insgesamt 1551 Personen entlassen werden, 15 Personen seit dem gestrigen Tag.

Stand am Mittwoch, 14 Uhr, sind aktuell 143 Personen akut an Covid-19 erkrankt. Davon befinden sich derzeit fünf Personen in stationärer Behandlung. Seit Beginn der Pandemie gibt es 58 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. Insgesamt gab es im Landkreis Vulkaneifel in den letzten sieben Tagen 80 bestätigte Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Vulkaneifel steigt weiter von 128,7 auf 132.