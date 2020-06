Gesundheit : Nerother Schüler auf dem ersten Platz

Die Grundschule Neroth wurde Schulsieger beim Max-Schrubbel-Wettbewerb im Landkreis Vulkaneifel. Weiterer Sieger sind die Klassen 3 und 4 der Grundschule in Üxheim. In vier weiteren Schulen im Landkreis Vulkaneifel freuten sich die Kinder ebenfalls über den Gewinn: Grundschule Daun Klasse 3b, Dockweiler Klasse 3a, Gerolstein 2b und in Hillesheim die Klasse 4c. Foto: AGZ Jugendzahnpflege

In vier Schulen im Landkreis freuten sich die Kinder ebenfalls über den Gewinn: Klasse 3b der Grundschule Daun, Klasse 3a in Dock­weiler, Klasse 2b in Gerolstein und Klasse 4c in Hillesheim. Weitere ­Infos: www.lagz-rlp.de/landkreis-­vulkaneifel