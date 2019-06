Gerolstein (red) Das Sinfonieorchester Gerolstein, der Prümer Kammerchor und der Bläserkreis der St.-Anna-Kirche Gerolstein präsentieren am Sonntag, 23. Juni, um 17 Uhr ein Konzert unter dem Motto „Glanz des Barock“ in der Erlöserkirche.

Am Sonntag, 30. Juni wird das Konzert um 17 Uhr in der St.-Nikolaus-Kirche in Daun aufgeführt. Der Eintritt ist frei.