Musik : Sinfonische Messe an zwei Orten

Daun/Manderscheid (red) Der Kulturkreis Daun präsentiert Sunrise Mass, eine sinfonische Messe für Chor und Streichorchester von Ola Gjeilo. Die Gesamtleitung hat Roy Coppack. Das Programm wird ergänzt mit Werken von Karl Jenkins, Ralph Vaughan-Williams und Thomas Tallis.

Mitwirkende: Ruth Birrenbach (Sopran), Madrigalchor Daun, Thomas-Morus-Singers, Daun (Leiter: Christoph Neumann), Mitglieder des Akademischen Orchesters Bonn, Lehrer der Musikschule Landkreis Vulkaneifel, Christoph Neumann (Moderation). Termine sind am Samstag, 4. April, um 17 Uhr in der Nikolauskirche Daun sowie am Sonntag, 5. April, um 17 Uhr in der Lebensbaumkirche Manderscheid. Eintrittspreise: 15 Euro; ermäßigt: 10 Euro.