Gesundheit : Wandeln auf dem Parcours der Sinne

Immerath Doris Hamm, zertifizierte Gästeführerin des GesundLand Vulkaneifel, bietet am Dienstag, 21. Juli, eine zweistündige Begehung des Parcours der Sinne am Immerather Sportplatz an. Auf elf von 15 Stationen des Parcours der Sinne werden nicht nur die Balancefähigkeiten der Teilnehmer, sondern auch alle weiteren Sinne geschult.

Treffpunkt ist um 14 Uhr der Sportplatz an der Brunnenstraße. Die Teilnahme kostet 6,50 Euro (für Kinder zwischen vier und 14 Jahren 4,50 Euro).