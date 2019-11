Kommentar : Sinnvolle und einzigartige Regelung beibehalten!

Die ab 1. Januar 2020 geltende neue Abfallgebührensatzung bringt neben vielen Änderungen – wie der Abschaffung der Biotonne – sehr viele und teils hitzige Diskussionen hervor. Das zeigte eindrucksvoll das TV-Diskussionsforum in Daun.

Bei all dem Ändern (alte braune und graue Tonnen weg, schöne kleine schwarze Tonnen und hübsche grüne Eimerchen her) und regionweiten Angleichen, dem Diskutieren und (dann – huch – doch wohl notwendigen) Informieren war offenbar für die Klärung der ein oder anderen Detailfrage dann keine Zeit mehr. Und ,schwupps, wurde auch so eine sinnvolle und in der Region einzigartige Regelung wie die der kostenlosen Windelsäcke für Familien mit Kleinkindern und Pflegebedürftigen mitangeglichen, sprich: abgeschafft. Jetzt, nachdem es auch hier einen Aufschrei der Entrüstung gab, wird fieberhaft nach einer Möglichkeit gesucht, das gute alte System doch wieder einzuführen. Als wäre nichts gewesen. Aber besser so als gar nicht!