Musik : Orchester wählt  Vorstand und gibt Termine bekannt

Gerolstein (red) Das Sinfonieorchester Gerolstein hat bei seiner Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Der neue Vorstand besteht nun neben dem Dirigenten Wolfgang Merkes aus Klaus Burgund (Vorsitzender), Dietlind Hubrich (Kassenwart) und Sabine Berres (Schriftführer).

Bei der Versammlung wurden auch die Konzerttermine geplant: „Klassik am Abend“ findet am Sonntag, 8. März, 18 Uhr in der St. Anna-Kirche statt. Das Konzert mit dem Cercle Symphonique Diekirch ist am 28. Juni in der St. Nikolaus-Kirche in Daun und am 5. Juli in der Alten Kirche Diekirch (Luxemburg).