Wintersport : Skilanglauf am Ernstberg ist möglich

Rund um den Ernstberg ist erstmals für diesen Winter Skilanglauf möglich. Am Freitagvormittag wurden die Loipen gespurt. Archivfoto: Helmut Gassen. Foto: Helmut Gassen

Daun-Waldkönigen (mh) Der Wintereinbruch am Donnerstag hat nicht nur zu vielen Unfällen und blockierten Straßen wegen umgestürzter Bäume und hängengebliebener LKW im Kreis Vulkaneifel gesorgt, sondern auch für einen späten Auftakt der Wintersportsaison: Am Ernstberg, wo rund 30 Zentimeter Schnee liegen, sind am Freitagvormittag die Loipen gespurt worden.

Skilanglauf ist also möglich.

Informationen fürs Wochenende gibt es im Internet unter www.slv-ernstberg.de.