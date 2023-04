Reportage Adrenalinkick und mehr: Weshalb eine Tour auf dem Manderscheider Burgenklettersteig bleibenden Eindruck hinterlässt

Und da wir uns offenbar gar nicht so schlecht machen, nehmen wir noch eine weitere Etappe in Angriff, genaugenommen eine halbe: von der Burgenbrücke die Tempelwand hoch hinauf bis zum Gipfelkreuz. Um dorthin zu gelangen, müssen wir erst noch die Lieser überqueren: auf einem gespannten Stahlseil (mit Halteseil darüber). Da wird das Kind in einem geweckt. Wir bleiben alle trocken, dann geht es über eine kurzen, knackige Kletterpassage hoch zur Brücke. Nun ja, Brücke ist ein weiter Begriff. Hier handelt es sich um eine sehr luftige Stahlseilkonstruktion mit kleinen Trittflächen in Schrittabstand, die sich in 20 Metern Höhe 60 Meter weit übers Liesertal zieht. Ein schwankendes Gesamtkunstwerk, das, wenn man erstmal auf dem Podest steht, den Puls unweigerlich in die Höhe treibt. Und manchen wieder umkehren lässt, wie Thomas an diesem Tag. „Absolut nicht mein Ding“, sagt er. Für die anderen geht es – die Karabiner in den beiden oberen Sicherungsseilen eingehängt, die Hände die beiden Führungsseile fest umklammert – langsam Schritt für Schritt vorwärts. Uff! Auf der anderen Seite angekommen, erstmal durchatmen. Dann: Direkt senkrecht nach oben in den Fels. Das kostet erneut richtig viel Kraft. Dann bekommt man wieder mehr Boden unter die Füße bevor es am Schlussanstieg erneut in die Vertikale geht. Aber ab hier geht es quasi von alleine – wie bei der Ziellinie, die man nach einem langen Lauf bereits in einiger Entfernung sieht. So auch bei Rudi. Ich denke mir: „Ich habe selten einen fast 70-Jährigen erlebt, der so fit ist und sich so reinhängt.“ Als sein Helm über dem Felsplateau hervorlugt und er das Gipfelkreuz mit Schweiß auf der Stirn erreicht, grinst er übers ganze Gesicht und sagt voller Euphorie: „Fantastisch, ich fühle mich wie neu geboren.“ Claudia meint: „Das war ganz schön anstrengend. Aber ich bin mächtig stolz, wie mutig ich war.“ Ihr Tipp: „Das sollte man auf jeden Fall mal machen!“