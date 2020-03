Seuchenschutz : So funktioniert die Dauner Corona-Ambulanz

Ein noch gewohnungsbedürftiges Bild: An der Fassade des Gebäudes steht zwar noch Steakhouse, seit Dienstag werden dort aber Corona-Patieten behandelt. Foto: TV/Stephan Sartoris

Daun Nur mit Termin: Die Einrichtung in Daun ist nicht offen für spontane Patientenbesuche.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angelika Koch

Messebauer haben derzeit leere Auftragsbücher. Ein Unternehmen jedoch hatte so etwas wie Glück im Unglück: In Daun im ehemaligen Restaurant Steakhaus, in der Nähe der Post, wurde im Handumdrehen eine der ersten rheinland-pfälzischen Corona-Ambulanz eingerichtet. Sie wurde von einem Messebaubetrieb mit Trennwänden für die Praxis hergerichtet. Die Firma ist nun auch mit dem Aufbau der zweiten Corona-Ambulanz in Hillesheim beaufttragt.

Lesen Sie auch Coronavirus : Eine neue Infektion und sieben Geheilte in der Vulkaneifel

Die Ambulanz in Daun ist ausgestattet mit einem Wartebereich, einem Verbandszimmer sowie zwei Behandlungsräumen, in der denen zunächst der Erstkontakt mit einer medizinischen Fachkraft zur Erstellung einer Anamnese erfolgt und beispielsweise Fieber und Blutdruck gemessen werden. Zur weiteren Behandlung werden die Patienten in einen eine der acht Behandlungs-Boxen gebracht und nach der entsprechenden Diagnostik durch eine Schleuse entlassen.

Lesen Sie auch Service : Was bei Verdacht auf eine Corona-Infizierung zu tun ist

Info Erreichbarkeit der Corona-Ambulanz Erreichbar ist die Corona-Ambulanz über die Telefonnummer: 0151/70188139 oder per Mail corona-ambulanz-daun@gmx.de . Die Behandlung erfolgt ausschließlich nach Terminvergabe. Es ist also nicht möglich, dort einfach vorbeizukommen, um sich sicherheitshalber auf das Virus testen zu lassen. Terminanmeldungen werden schnellstmöglich bearbeitet. Die Versichertenkarte ist mitzubringen. Ein vorheriger Besuch beim Hausarzt oder eine entsprechende Überweisung ist nicht notwendig. Wer glaubt, sich mit Corona infiziert zu haben, kann auch die landesweite Hotline 0800/9900400 anrufen.

Die medizinische Leitung hat Carsten Schnieder vom im gleichen Gebäude beheimateten Hausärztlichen Versorgungszentrums (HVZ). Er erläutert: „Ziel ist es, den Regelbetrieb der niedergelassenen Praxen – so auch unsere eigene – von Coronapatienten Corona-Patienten frei zu halten, um das Infektionsrisiko geringer zu halten. Der Regelbetrieb ist zudem unsere Lebensgrundlage, er muss jenseits der Pandemie weiterlaufen können.“

Er betont, dass die Einrichtung nicht offen ist für spontane Patientenbesuche, sondern dass die Kranken von ihren behandelnden Ärzten dorthin zugewiesen werden müssen. „Die Ambulanz funktioniert wie eine Vertretungspraxis, in indem dem der vertraute Hausarzt oder wir vom HVZ die Behandlung übernehmen. Ein Aufsuchen ist nur nach vorheriger Terminvergabe möglich.“

Lesen Sie auch Medizinische Versorgung : Zweite Corona-Ambulanz für die Vulkaneifel entsteht in Hillesheim

Auch ist die Ambulanz keine Anlaufstelle für Tests. „Sie kümmert sich ausschließlich um bereits positiv getestete Patienten, die von den Ärzten gelenkt werden.“ Abstriche für Tests müssen zuvor gemäß den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts gemacht worden sein. Für wirklich flächendeckende Abstriche seien derzeit die Kapazitäten noch nicht vorhanden.

Jeweils ein Arzt plus zwei Helfer sind im Einsatz. Schnieder: „Die Abläufe werden sich einspielen, wir müssen noch Erfahrung sammeln.“ Am Eröffnungstag wurden in einer einstündigen Sprechstunde wurden acht Patienten behandelt. „Das ist eine übliche ‚Schlagzahl‘, wie sie während einer Grippewelle vorkommt.“

Lesen Sie auch Mutmacher : Reuther helfen Reuthern

Schnieder geht davon aus, dass die Patientenzahlen schlagartig steigen werden. Zudem dauere eine Coronaerkrankung Covid-19-Erkrankung in der akuten Phase zwei bis drei Wochen. Die Behandlungsmöglichkeiten müssen, wie er unterstreicht, darum hoch gehalten werden. Er sieht die Pandemie als Anstoß, neu über die Krankenhausversorgung nachzudenken. „Auch

Die Ambulanz in der Dauner Stadtmitte verfügt unter anderem über solche Behandlungsräume. Foto: TV/Meike Welling