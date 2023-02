Kirche : Albertinum Gerolstein: Soviel hat das Bistum an Missbrauchsopfer gezahlt

Gerolstein/Trier Stockschläge, sexuelle Übergriffe, Einschüchterungen: Das war jahrzehntelang an der Tagesordnung im ehemaligen bischöflichen Internat. Das Bistum hat nun mitgeteilt, wie hoch insgesamt die finanzielle Entschädigung für ehemalige Schüler ist.

Mehr als 50 Kinder wurden in den 1950er bis 1980er Jahren im ehemaligen Bischöflichen Internat Albertinum in Gerolstein körperlich und psychisch misshandelt. Einigen wurde auch sexuelle Gewalt angetan. Die Einrichtung des Bistums Trier existierte von 1946 bis 1983. Im Februar vergangenen Jahres wurde der 137 Seiten lange Abschlussbericht zum Aufarbeitungsprojekt „Gewalt am bischöflichen Internat Albertinum – Aufarbeitung mit und für Betroffene“ veröffentlicht, in dem dokumentiert wurde, was Schüler in dem früheren katholischen Internat erleiden mussten. Grundlage des Berichts waren Erfahrungsberichte von 54 ehemaligen Albertinum-Schülern. Sie berichteten von traumatischen Erlebnisse während ihrer Zeit in Gerolstein. Die Misshandlungen gingen damals maßgeblich von drei Internats-Direktoren, aber auch von Mitarbeitern aus.