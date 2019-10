Geschichte : So sah es damals in Gerolstein aus

Sarresdorf noch ohne Verkehr und als eigenständiges Dorf, Bilder vom Flora-Brunnen, dem Hotel Dolomit, dem Elmarplatz und anderen, vielfach in Vergessenheit geratenen Institutionen, Stadtansichten mit viel Wiesen und Freiflächen anstatt enger Bebauung, eine Badeanstalt an der Kyll sowie schöne Gruppenfotos vom Spielmannszug und einigen Karnevalisten: Auf eine herrliche Zeitreise nimmt den Betrachter ein neuer (für 2020) historischer Kalender von Gerolstein mit. Die sepiafarbenen Fotos stammen größtenteils von Fredy Lange, das Werk aus dem Haus der Kalender-Manufaktur ist in Zusammenarbeit mit dem Gerolsteiner Rainer Nowotny entstanden. Es kostet 19 Euro und ist in der Buchhandlung Raabe in Gerolstein erhältlich. Foto: Fredy Lange