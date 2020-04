Corona-Pandemie : So trifft das Virus die Wirtschaft in der Eifel

Daun/Gerolstein Das Virus, die Krise und das Geld: Der TV hat mit Vertretern Eifeler Banken gesprochen. Ergebnis: Manche Branchen trifft es hart, andere leiden bisher kaum unter Pandemie. Manche Betriebe werden es nicht schaffen.



Weiterleiten Drucken Von Dagmar Dettmer und Stephan Sartoris

Gesundheit ist das höchste Gut, da sind sich alle einig.Aber die Gebote und Einschränkungen, die beschlossen wurden, um die Corona-Ausbreitung zu verlangsamen, treffen viele Firmen und Betriebe hart. Etliche Menschen sind in Kurzarbeit, in einigen Branchen bleiben nach wie vor die Türen geschlossen.

Jetzt, wo es bei so vielen ums Geld geht, das sie nicht (mehr) haben oder verdienen, sind auch sie gefordert: Die Banken und Sparkassen. Wir haben mit den Vorständen der regionalen Institute gesprochen und gefragt, wie sie die Lage einschätzen, wo es derzeit besonders pressiert, was sich wegen des Coronavirus geändert hat – und vielleicht noch ändern wird.

Info Einschätzung und Prognose Andreas Theis, Vorstand Volksbank Eifel: „So richtig der radikale Schnitt und die damit einhergehenden Einschränkungen aus Gesundheitsgründen waren, so wichtig ist es jetzt, das wirtschaftliche Leben unter Auflagen langsam wieder hoch zu fahren. Über Monate betrachtet wird der Stillstand auch für gesunde Betriebe zum Problem.“ Dietmar Pitzen, Vorstands Kreissparkasse Vulkaneifel: „Grundsätzlich gilt: Die Unternehmen, die vor der Corona-Krise mit einem tragfähigen Geschäftsmodell unterwegs waren, haben alle Chancen, die aktuelle Situation gut zu meistern.“ Thomas Klassmann, Direktor Regionalmarkt Eifel bei der Volksbank RheinAhrEifel und verantwortlich für das Firmenkundengeschäft: „Unsere Devise ist: Wenn das Unternehmen in der Vergangenheit ein Geschäftsmodell hat, was tragfähig war und wir der Überzeugung sind, dass dies auch in Zukunft der Fall ist, werden wir auf jeden Fall versuchen, bestmöglich zu helfen.“

Wie sehr trifft die Corona-Krise Ihrer Einschätzung nach die Betriebe in der Vulkaneifel?

Andreas Theis, Vorstand Volksbank Eifel:

Es trifft die Branchen und damit die Betriebe recht unterschiedlich. Gastronomie, Hotelgewerbe, die vielen kleinen stationären Einzelhandelsbetriebe und nicht zuletzt die so genannten Soloselbstständigen leiden sehr unter den Maßnahmen. Hier ist vor dem Hintergrund dünner Margen und Kapitaldecken die Not rasch spürbar. Während in vielen anderen Betrieben teilweise unverändert weitergearbeitet werden kann. Auch das Handwerk, speziell der Bausektor ist weiter gut ausgelastet und damit kaum getroffen; von wenigen Ausnahmen abgesehen, die sich sehr auf Luxemburg konzentriert haben.

Dietmar Pitzen, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse (KSK) Vulkaneifel: Die Corona-Krise geht auch an den Unternehmen sowie an den vielen kleineren Gewerbebetrieben in unserem Landkreis Vulkaneifel nicht spurlos vorbei. Das betrifft alle Branchen, wobei die Gastronomie-, Hotellerie- und Tourismusbetriebe durch den längeren Lockdown besonders betroffen sind. Im Durchschnitt gehen die Experten mit einem Einbruch der Wirtschaftsleistung in diesem Jahr bundesweit von fünf Prozent aus. Der Rückgang ist größer als bei der Finanzkrise, hoffentlich aber auch kürzer. Mit der schrittweisen Zurücknahme von Einschränkungen sollte sich die Aktivität auch wieder deutlich erhöhen, so dass das Wachstum im nächsten Jahr über vier Prozent liegen kann. Dies ist natürlich auch für unsere Vulkaneifel ein Silberstreif am Horizont, aber es gilt zunächst die aktuelle schwierige Phase zu meistern.

Thomas Klassmann, Direktor Regionalmarkt Eifel bei der Volksbank RheinAhrEifel: Die Coronakrise trifft Unternehmen im gesamten Geschäftsgebiet unserer Bank. Besonders betroffen sind aktuell der Einzelhandel und die Gastronomie/Hotellerie. Wir stehen als Hausbank unseren Kunden zur Seite, ermitteln zielgenau den tatsächlichen Bedarf und entscheiden dann, welche Maßnahmen zur Bewältigung der Krise in Frage kommen. Wichtig ist aber auch anzumerken, dass es auch viele Betriebe gibt, die unverändert weiterarbeiten können, neue Produkte auf den Markt bringen oder sogar expandieren. en oder sogar expandieren würden. Ein Satz von ihm werden sicher alle Bank-Veranwortlichen unterschreiben: „Wir hoffen, dass alle Unternehmen möglichst schnell wieder tätig werden können.“

Lässt sich mit Blick auf Ihre Firmenkunden der Bedarf an Unterstützung in Zahlen fassen?

Theis: Etwa zehn Prozent unserer Firmenkunden haben Hilfsmaßnahmen in Form von Finanzierungen beantragt. Insgesamt sprechen wir da von einem Volumen von etwa zehn Millionen Euro; also noch überschaubar. Allerdings nimmt die Nachfrage aktuell zu. Zudem haben wir mit etwa zehn Prozent unserer Kunden vereinbart, Tilgungen für laufende Kredite auszusetzen.

Pitzen: Während deutschlandweit die Sparkassen in den letzten 19 Tagen rund 1,2 Millionen Beratungsgespräche geführt haben, liegen wir mittlerweile bei knapp 1000 Beratungen, wie gesagt in 19 Tagen! 20 bis 30 Prozent dieser Gespräche führen zur Änderung von Kreditlinien, Aussetzung von Zins- beziehungsweise Tilgungsleistungen oder Anträgen auf Förderdarlehen. 85 bis 90 Prozent der Kundenwünsche können dabei erfüllt werden. Insgesamt konnten wir bereits bis jetzt im Landkreis Vulkaneifel in knapp 70 Fällen rund 16 Millionen Euro Kredite und Darlehen aus Förderprogrammen als auch aus Eigenmittel zur Verfügung stellen. Aktuell wurden über 680 Anträge auf Aussetzung der Ratenzahlungen für Zins- beziehungsweise Tilgungszahlungen schnell und unbürokratisch genehmigt. Hier liegt das Volumen aktuell bei 710000 Euro.

Klassmann: Um eine Zahl zu nennen: Bislang haben rund 1500 unserer Firmenkunden zusammen etwa elf Millionen Euro an Soforthilfen von Bund und Ländern erhalten. Dies zeigt die Anzahl der betroffenen Unternehmen. Bei den Kreditanfragen helfen wir schnell, indem wir Gelder zur Verfügung stellen, um dann in Ruhe mit dem Kunden das richtige Förderprogramm finden zu können.

Sind es eher Privatleute oder Unternehmerkunden, die Tilgungen für Kredite aussetzen?

Theis: Aktuell fast ausschließlich Unternehmerkunden. Privatleute, die etwa in ein Haus oder eine Wohnung investiert haben, wollen ihr Vorhaben realisieren. Sie vertrauen darauf, dass sich die Lage bessert und gehen ihre Investition mit einer optimistischen Haltung an. Hier gibt es nur vereinzelt mal die Ausnahme, dass ein Bauherr um Aussetzung seiner Tilgung bittet. Hier sehen wir unseren Beratungsauftrag und helfen je nach individueller Situation weiter.

Pitzen: Hauptsächlich werden Tilgungsaussetzungen von unseren Firmen- und Gewerbekunden beantragt. Der Anteil beträgt etwa 70 Prozent.

Klassmann: Sowohl als auch. Wichtigstes Ziel sowohl von Privatkunden und insbesondere von Unternehmen ist es, in der aktuellen Situation liquide zu bleiben. Dabei unterstützen wir bestmöglich – zum Beispiel mit Tilgungsaussetzungen. Stand heute haben wir bereits über 1.500 Tilgungsaussetzungen von Privatkunden und Unternehmen genehmigt.

Wenn mehr Kredite aufgenommen werden, bedeutet das für Sie als Bank auch Geschäftswachstum. Ist das nicht positiv für Sie?

Theis: Das ist eine Medaille mit zwei Seiten. Die eine ist das Geschäftswachstum, was grundsätzlich sehr erfreulich ist. Die andere ist die Frage der Entwicklung des Kreditrisikos. Und das ist die große Unbekannte.

Pitzen: Das kommt immer darauf an. Mehr Kredite bedeutet auch mehr Risiko. Von daher müssen wir natürlich alle Kreditanträge eine der Lage angemessenen Risikoüberprüfung unterziehen.

Klassmann: In erster Linie stellt die Coronakrise alle Beteiligten vor eine sehr große Herausforderung. Hier stehen Existenzen auf dem Spiel und wir versuchen so gut wie möglich mit Krediten, Tilgungsaussetzungen und der Vermittlung von Förderprogrammen zu helfen. Uns geht es als Bank immer dann gut, wenn es auch unseren Kunden gut geht, sie investieren können und liquide sind. Daher hoffen wir, dass alle Unternehmen möglichst schnell wieder tätig werden können.

Wenn Sie mehr Kredite vergeben, brauchen Sie dann als Bank auch höhere Rücklagen?

Theis: In den vergangenen Jahren konnten wir unsere Rücklagen kontinuierlich stärken, so dass wir in der Lage sind, die Nachfrage in dieser Hinsicht zu bedienen. Für das, was wir bislang an Risikokosten kalkuliert haben, sind wir ausreichend gewappnet. Rücklagen lassen sich ja nicht von jetzt auf gleich aus dem Stegreif aufbauen – das gilt für uns Banken wie für jeden Unternehmer. Die Volksbank Eifel eG ist zudem Teil der genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, die sich über eine gemeinsame Sicherungseinrichtung gegenseitig schützt. Dieser Schutz hat die genossenschaftliche FinanzGruppe die letzten 85 Jahre durch alle Krisen hinweg getragen. Auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden weiterhin alle Anstrengungen unternehmen, die zu erwartende Nachfrage zu bewältigen, damit die Hilfe möglichst schnell ankommt. Seien Sie versichert, wir tun alles, um Teil der Lösung zu sein.

Pitzen: Ja, wenn Sie hiermit die Eigenkapitalausstattung meinen. Allerdings ist die Kreissparkasse Vulkaneifel auch in diesem Kriterium sehr gut aufgestellt. Die erhöhten Kreditnachfragen können von daher jederzeit und vollumfänglich von uns erfüllt werden.

Klassmann: Bei jedem Kredit, den wir vergeben gilt: Die Bank muss über ausreichende Eigenmittel verfügen. Das ist bei uns selbstverständlich der Fall und es ist kein Engpass zu erwarten. Es gibt zum Glück aber auch trotz Coronakrise die „normale“ Kreditnachfrage, weil Unternehmen investieren wollen.

Gibt es auch Unternehmen, die Hilfe bräuchten, aber durch die Förderrichtlinie fallen?

Theis: Ja. Beispielsweise Firmen, die in den vergangenen zwei Jahren in Schieflage geraten sind, weil ihnen beispielsweise ein wichtiger Abnehmer weggebrochen ist. Solche Betriebe, mit denen wir an der Sanierung arbeiten, haben keinen Anspruch auf Hilfen. Das ist falsch. Denn Sanierung bedeutet grundsätzlich Perspektive. Hier müsste das Verursacherprinzip, also Corona gleichermaßen gelten. Gefördert werden aber nur jene, die nachweislich durch Corona in die Krise geraten sind. Die andere Gruppe, die durch die Förderrichtlinie fällt, sind die Start-Ups, also alle Unternehmensgründer, deren Betrieb weniger als drei Jahre am Markt ist. Ebenso wie die Soloselbstständigen, also insbesondere Künstler.

Pitzen: Die gibt es. Die Förderprogramme zielen ausschließlich auf Unternehmen ab, die vor der Corona-Krise wirtschaftlich solide waren und es keine nachhaltigen Zahlungsschwierigkeiten gab.

Klassmann: Ja, die gibt es. Zum Glück sind aber nicht Viele. Zusätzlich gilt für unser Haus: Wir wollen und werden jedem Kunden, der ein funktionierendes Geschäftsmodell hat und damit Geld verdient, auch helfen - sei es durch eigene Kreditprogramme oder mit Tilgungsaussetzungen.

Müsste Ihrer Ansicht nach am Antragsverfahren nachgebessert werden?

Theis: Grundsätzlich muss es möglichst schnell und einfach sein. Insgesamt sind die Verfahren fair und man hat sich Mühe gegeben, sie handhabbar zu gestalten. Wie gesagt: verschiedene Unternehmergruppen sind nicht erfasst und die Anforderungen an die Antragstellung sind nicht einfach. Wir als Volksbank sind hier quasi Treuhänder, die Bedingungen der Fördermittel zu erfüllen. Bei alledem muss man ja auch bedenken, dass es sich im weitesten Sinne um Steuergeld handelt, was bereit gestellt wird. Das darf zumindest nicht unberechtigt ausgegeben werden.

Pitzen: Es gibt mittlerweile eine Fülle von Finanzhilfen, Förderprogrammen und Erleichterungen. Natürlich kann man immer über Nachbesserungen diskutieren, die wir beispielsweise im Hotel-und Gaststättenbereich für dringend erforderlich und absolut gerechtfertigt halten. Vor allem geht es aber um individuelle Lösungen für jeden einzelnen Betrieb, weil jede Situation sich anders darstellt. Von daher ist es ratsam mit unseren Firmenkundenberatern aus der Vielzahl der Alternativen eine maßgeschneiderte und tragfähige Finanzierung zu entwickeln. Es hat sich gezeigt, dass im Mittelpunkt unserer Kundengespräche nicht hauptsächlich die Förderprogramme stehen, sondern vorwiegend die direkten und maßgeschneiderten Hilfen unserer Sparkasse.

Klassmann: Insbesondere bei den Kreditprogrammen der KfW lag ja zu Beginn ein Teil der Haftung bei den Banken. Hier wurde in der Zwischenzeit nachgebessert und mit dem „KfW-Schnellkredit“ ein neues Programm aufgelegt, bei dem die Banken komplett von der Haftung freigestellt sind. Viel wichtiger war aber die Anpassung der möglichen Laufzeiten auf bis zu zehn Jahre. Damit sind viel mehr Unternehmen auch in der Lage, die Kredite zurückzahlen und damit diese Kredite auch in Anspruch nehmen zu können.

Kommen die Betriebe denn alle durch die Krise?

Theis: So, wie sich die Lage derzeit aus unserer Sicht darstellt, ist nicht absehbar, dass es einen Betrieb trifft, der nicht ohnehin schon am Schlingern gewesen wäre. Nur aufgrund Corona – Krise alleine, zeichnet sich bisher keine Insolvenzwelle ab. Es gab auch vor dieser Pandemie bereits Betriebe, die zu schwach waren, als dass wir ihnen als Bank noch hätten helfen können. In solchen Fällen müssen Unternehmer im eigenen Interesse abwägen, ob sie sich jetzt noch weiter verschulden wollen oder Alternativen suchen. Sicher wird Corona die ein oder andere Betriebsaufgabe beschleunigen.

Pitzen: Grundsätzlich gilt: Die Unternehmen, die vor der Corona-Krise mit einem tragfähigen Geschäftsmodell unterwegs waren, haben alle Chancen die aktuelle Krisensituation gut zu meistern.