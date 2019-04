später lesen Kolumne Pitter So was von abgehängt Teilen

Ja, ist ja schon gut, die Dauner werden es mittlerweile wohl auch kapiert haben: Die einst (un-?)heimliche Kreisstadt Gerolstein hat die tatsächliche aber so was von abgehängt. Während der Dauner Bahnhof nebst (abgeholztem) Gelände zum Biosphärenreservat deklariert wird, fahren in Gerolstein noch richtige Züge – manchmal sogar bis Köln durch, ohne Schienenersatzverkehr.