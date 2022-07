Vulkaneifel : Soldaten retten Mann in Gerolstein

Gerolstein Für Sven Lehrke, stellvertretender Leiter der Polizeiinsektion (PI) Daun, steht fest: „Den beiden Männer gebührt ein großes Lob für ihre Zivilcourage.“ Er meint damit zwei Soldaten, die am Dienstagnachmittag in Gerolstein einen 21-Jährigen gerettet haben.

Laut Polizei sei der Mann gegen 16.30 Uhr auf der Hochbrücke in Gerolstein über das Geländer geklettert und habe gedroht, in die Tiefe zu springen. Die vorbeikommenden Bundeswehrangehörigen hätten „unter Einsatz der eigenen Gesundheit und hochprofessionell“ den 21-Jährigen, der sich laut Polizei in einer „psychischen Ausnahmesituation“ befunden habe, über das Geländer zurück auf den Bürgersteig gezogen. Nur wenige Augenblicke später seien Beamten der Polizeiwache Gerolstein eingetroffen. Sie hätten den Mann in eine Fachklinik gebracht.