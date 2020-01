Spende : Soldaten spenden an Dauner Lions

Soldaten der Bundeswehr Daun spenden an Dauner Lions. Foto: TV/Utecht BW

Daun (red) Seit einigen Jahren sammeln Soldaten und Soldatinnen in der Adventszeit am Bundeswehrstandort der Heinrich-Hertz-Kaserne in Daun Geld für einen guten Zweck. An der Weihnachtsaktion 2019 richteten die Soldaten des Versorgungszugs der ersten Kompanie unter Leitung ihres Zugführers, Hauptfeldwebel Björn Schmitz, bereits zum vierten Mal in der Kaserne einen Weihnachtsstand aus, der ihnen einen Erlös von 900 Euro bescherte.

