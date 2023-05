Sitz in Hillesheim Was der Hillesheimer Solidaritätskreis für Westafrika bisher erreicht hat

Der Bau von Sanitäranlagen, Schulküchen und Tiefbrunnen trage kontinuierlich zur Verbesserung von Hygiene, Ernährung und Gesundheit bei. An den Collèges finde Aufklärungsunterricht statt – nach Aussage von Simonis „ungemein wichtig in diesem Sahelland, in dem jede Frau durchschnittlich 5,2 Kinder bekommt, sodass sich die Bevölkerung in 20 Jahren verdoppeln wird, kaum mehr ernährt werden kann und in der Flucht nach Europa eine Überlebenschance sieht“.