Natur : Sommercamp in der Natur

Darscheid Das Team vom Natur-Erlebnis-Zentrum Darscheid bietet für Kinder ab sieben Jahren ein Sommercamp in Kooperation mit der Jugendpflege Daun an. Das Camp beginnt am Montag, 1. Juli, und dauert bis Mittwoch, 3. Juli.

Geboten werden viele Aktionen in der Natur und rund um die Natur.

Bei vielen Programmpunkten werden die Teilnehmer gemeinsam etwas für die Umwelt tun, Gemeinschaft erleben, einen Pizzaofen bauen, Lagerfeuer machen und Stockbrot backen.

Los geht es jeden Morgen um 9 Uhr, Ende ist jeweils um 17 Uhr.

Am Mittwoch endet das Camp mit der Abholung und einem gemeinsamen Abschlussfest mit Eltern/Oma und Opa.

Das Camp kostet für Mitglieder 32 Euro, Nichtmitglieder zahlen 42 Euro.