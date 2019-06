Fest : Tierfreunde feiern Sommerfest

Birgel (red) Der Verein Tierteller lädt für Sonntag, 7. Juli, von 11 bis 18 Uhr zum Sommerfest am Sportplatz in Birgel ein. Um 13 Uhr gibt es eine Vorführung der Such- und Rettungshunde der Suchhundegruppe Vulkaneifel und um 17 Uhr wird Pater Albert Seul eine Tiersegnung vornehmen.