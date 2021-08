Bildung : Das Interesse an der Sommerschule ist deutlich geringer als 2020

Daun/Gerolstein/Jünkerath Angebot vor dem Start ins neue Schuljahr wird von 43 Kinder wahrgenommen. Im vergangenen Jahr waren es 173.

(sts) Die einen dürfen sich noch bis Ende des Monats entspannen, andere packen schon in der nächsten Woche wieder den Schulranzen: Wie 2020 wird es auch im Kreis Vulkaneifel wieder die sogenannte Sommerschule angeboten. Schülerinnen und Schüler der Klassen eins bis neun haben an drei Standorten im Kreis die Möglichkeit, für eine oder zwei Wochen in Kleingruppen Lernstoff zu wiederholen. Damit sollen die Folgen des Schuljahres unter Pandemiebedingungen abgemildert werden.

Mit der Sommerschule ermöglicht das rheinland-pfälzische Bildungsministerium mit den Kommunen pädagogische Angebote in den den letzten beiden Ferienwochen. Es soll laut Ministerium klei­ne Lerngruppen geben, in denen Grundkompetenzen aus Deutsch und Mathematik in Form eines intensiven Nachhilfeunterrichts gefördert werden.

Die Kurse finden im Kreis Vulkaneifel an folgenden Standorten statt: in der Verbandsgemeinde (VG) Daun an der Grundschule Daun (auch für die Kinder aus VG Kelberg) , dort wurden nach Mitteilung der VG-Verwaltung 16 Kinder angemeldet. Zum Vergleich: Im Sommer 2020 gingen aus der VG Daun 57 und aus der VG Kelberg 16 Kinder in die Sommerschul-Kurse. In der VG Gerolstein wird die Spommerschule an der Grund- und Realschule plus Gerolstein und der Graf Salentin Schule in Jünkerath angeboten. Für Gerolstein gibt es 16 Anmeldungen, für Jünkerath elf. Auch hier der Vergleich: 2020 wurden 100 Anmegdungen für damals drei Standorte verzeichnet.