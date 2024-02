Nach Rücktritten im Ortsbeirat Sondersitzung des Gerolsteiner Stadtrats am Samstag zum Thema Michelbach

(mh) Der Rücktritt fast des gesamten Ortsbeirats von Michelbach infolge der geplanten Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Hotel Huschens ist Anlass für eine Sondersitzung des Gerolsteiner Stadtrats am Samstag, 10. Februar, ab 10 im Rathaus in Gerolstein. Formell geht es im öffentlichen Teil um die Festsetzung eines Wahltermins für die Neuwahl eines Ortsvorstehers/einer Ortsvorsteherin und wie die Zeit bis zur Kommunalwahl im Juni überbrückt werden soll. Darüber hinaus will die CDU-Stadtratsfraktion von Stadtbürgermeister Uwe Schneider (SPD) und Verwaltungschef Hans Peter Böffgen (parteilos) wissen, seit wann sie genau über die Planungen einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete im Stadtteil Bescheid wussten.