Kino : Sondervorstellung in der Eifel-Film Bühne

Hillesheim (red) Die Eifel-Film-Bühne zeigt zwei Sondervorstellungen. Am Donnerstag, 26. September, läuft um 19 Uhr der Film „Gelobt sei Gott“, in dem es um Mißbrauch in der katholischen Kirche geht. Mitglieder von MissBit werden anwesend sein und im Anschluss an den Film mit dem Publikum diskutieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken