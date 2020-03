Natur : Sonne erleuchtet Dauner Burg

Daun (mh) Während die Stadt bereits in Schatten getaucht ist, wird die Dauner Burg noch von den letzten Strahlen der untergehenden Sonne erleuchtet. Und auch die nächsten Tage ist Sonnenschein pur in der Eifel angesagt: Lichtblick und Aufmunterung in der aktuell beklemmenden Zeit. Foto: Mario Hübner. Foto: TV/Mario Hübner