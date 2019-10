Hundehalter in Müllenborn wegen Giftködern in Sorge

Gerolstein-Müllenborn In und um den Gerolsteiner Stadtteil Müllenborn sind Teigkugeln, die rote Körner enthalten, gefunden worden. Ob sie Gift enthalten, soll eine Untersuchung ergeben. Die Bevölkerung ist besorgt, der Ortsvorsteher hat Strafanzeige gestellt.

„Wandern mit Hund“ sollte es am vergangenen Sonntag zum dritten Mal beim Eifelverein Müllenborn heißen. Aber das wurde abgesagt wegen eines Verdachts: In und um den Gerolsteiner Stadtteil könnten Giftköder ausliegen. „Und dass etwas passiert, wollten wir auf keinen Fall riskieren“, sagt Eifelvereinsmitglied Carola Korell. „Wenn die Hunde nicht an der Leine sind, holen die sich ja unkontrolliert alles, was im Umkreis von 30 bis 40 Metern liegt“.