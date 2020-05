Soziales : Sorgende Gemeinschaft erhält Fahrzeug

Von links: Karl Roden, Christoph Kröwer, Yvonne Weland und Karl-Heinz Schlifter. Foto: Ronny Brinkämper

Gillenfeld (red) In der Corona-­Krise bietet die Sorgende Gemeinschaft der Region Pulvermaar in Zusammenarbeit mit der Ko­ordinierungsstelle Gillenfeld einen Hol- und Bring-Service für Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs an.