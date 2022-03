Hilfe für die Ukraine : Eifeler Hilfskonvoi aus Hillesheim: Nonstop an die Grenze zum Krieg

Matratzen, Lebensmittel und Hygiene-Artikel. Sabine Schwiemann aus Hillesheim organisiert einen Transport für Flüchtlinge an der slowakisch-ukrainischen Grenze. Foto: Nowakowski Vladi

Hillesheim Heute starten in Hillesheim drei Transporter und bringen dringend benötigte Hilfsgüter ins slowakisch-ukrainische Grenzgebiet. Nur 1500 Kilometer trennen die Vulkaneifel von der Not der Flüchtlinge in Uschgorod.