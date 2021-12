Parteien : Dieter Demoulin aus Oberbettingen mit der Willy-Brandt-Medaille geehrt

Jünkerath (red) Die stell­vertreten­de Landtagspräsidentin Astrid Schmitt hat Dieter Demoulin, eines der Urgesteine der SPD im Hilles­heimer Land, mit der Willy-Brandt-Medaille ausgezeichnet.

Demoulin trat 1970 in die SPD ein und engagierte sich seitdem ununterbrochen in der Kommunalpolitik im Hillesheimer Land und im Landkreis Vulkaneifel. So war er 25 Jahre Mitglied im Gemeinderat Oberbettingen, seit 1989 Mitglied im Verbandsgemeinderat Hillesheim (heute Gerolstein). Zehn Jahre war er Beigeordneter der Verbandsgemeinde Hillesheim und fünf Jahre Kreisbeigeordneter. Bereits seit 1994 ist Demoulin Mitglied im Kreistag und gleichzeitig Mitglied oder stellvertretendes Mitglied in Kreisausschuss und -rechtsausschuss. Weiter war er in vielen weiteren Ausschüssen tätig, so beispielsweise im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH, in der Planungsgemeinschaft Region Trier und heute noch im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Vulkaneifel.