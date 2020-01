Schule : Spannender Film, hilfreiche Begleitung

Daun/Ludwigshafen (red) Ein Hauseingang. Eine Treppe. Und Emma. – Die 15-Jährige klingelt, die Haustür öffnet sich, Emma läuft nach oben. In ihrem Kopf der immergleiche Film. Es ist genau diese Treppe, die sie hinuntergestoßen wurde, nachdem sie missbraucht worden war.

Die Treppe, sie führt aber auch dorthin, wo man sich eigentlich Schutz verspricht, nach Hause, denn im Film dreht sich alles um Gewalt in der Familie.

Ein schwieriges Thema. Aufgeworfen hat es Hannah Peters, Schülerin des Gutenberg-Gymnasiums in Mainz. Mit ihrem Entwurf einer Kriminalgeschichte hat sie 2019 den 1. Preis im Junior-Award-Wettbewerb des Festivals Tatort Eifel gewonnen, ihre Geschichte „Die Treppe“ wurde in der Eifel verfilmt.

Gewalt in der Familie ist ein sehr sensibles Unterrichtsthema. Deshalb hat die Stiftung MKFS in Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz, Begleitmaterial zum Film entwickelt: den Sehbogen. Er will zu einer Auseinandersetzung mit dem Thema sexueller Gewalt anregen und verweist auf Zahlen, Daten und Fakten. Zudem wird auf Beratungsstellen für Betroffene hingewiesen.