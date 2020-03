Gastronomie: Spaß, Stolz, Schampus zwischen Schippe und Speisbütt

Darscheid Florian Kucher (30) von Kuchers Landhotel in Darscheid ist mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden. Und das zu einer Zeit, wo der millionenschwere Hotelanbau viel Einsatz und Aufmerksamkeit erfordert.

Wer sich den 30-Jährigen aber als Spaßvogel und jemanden vorstellt, der vieles gerne auf die leichte Schulter nimmt, der liegt komplett falsch: Denn das, was er tut, macht er mit Ehrgeiz und Leidenschaft – wie schon seine Eltern Heidi und Martin, die aus der vor über 30 Jahren erworbenen Dorfkneipe in Darscheid ein Hotel mit renommierter Küche (gut bürgerlich in der „Weinwirtschaft“, exklusiv im „Gourmet-Restaurant“) und Top-Weinkeller gemacht haben.

Und deswegen wurde, als die Nachricht ankam – „ja, mein Handy quasi vor Glückwünschen explodiert ist und ich es irgendwie gar nicht glauben konnte“, spontan eine kleine Flasche Champagner aufgemacht – mit der Familie und dem Architekten, mit dem gerade über das weitere Vorgehen am Bau gesprochen worden sei. Also ein Stern quasi zwischen Schippe und „Speisbütt“. Am Wochenende sei dann nochmals mit dem ganzen Team angestoßen worden, sagt der junge Küchenchef, der in seinem bisherigen Arbeitsleben bereits in Sterne-Küchen tätig war: bei Jörg Müller auf Sylt, in Steinheuers Restaurant „Zur Alten Post“ in Bad Neuenahr und in schanz.restaurant. in Piesport.