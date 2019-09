Entwicklung : Spatenstich für Fitnessstudio

Spatenstich für Fitnessstudio in Hillesheim. Foto: Stefan Mertes. Foto: Stefan Mertes

Hillesheim (red) In der Inustriestraße in Hillesheim ist der Spatenstich für den Bau des neuen Fitnessstudios gefallen. „WHY.BE.FIT“ soll bereits im Dezember eröffnet werden.Gründer und Betreiber Yannik Busch betreibt selber seit seinem 15. Lebensjahr Kraftsport.

Anfangs als Begleitung zum Fußball wurde es schnell zu seiner Leidenschaft. Mit 19 startete er ein duales Studium im Bereich Fitnessökonomie und nahm an der deutschen Meisterschaft im Naturalbodybuilding teil. Sein aktuelles Ziel ist, Kraftsportlern Trainingsmöglichkeiten zu bieten, die sie in der Eifel so noch nicht finden können. Bürgermeister Heinz Peter Böffgen, Stadtbürgermeisterin Gabi Braun und der erste Beigeordnete Gerald Schmitz begrüßten anlässlich des offiziellen Spatenstichs die neu entstehende Infrastruktur. Foto: Stefan Mertes