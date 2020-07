Wirtschaft : Spatenstich für neue Firmenzentrale in der Vulkaneifel

Spatenstich für neue Firmenzentrale in der Vulkaneifel

Laufeld (red) Einen symbolischen Spatenstich für den Neubau der Unternehmenszentrale von N8fang auf rund 1600 Quadratmetern Fläche gab es im Gewerbegebiet Laufeld.

Dennis Junk, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, sowie Ortsbürgermeister Jovi Junk gratulierten zu diesem für das Unternehmen wichtigen Schritt. Es bietet seit 2004 Hochzeits- und People-Fotografie an. Der Bereich Fotobox, etwa für Feiern, Großveranstaltungen und Firmenevents, kam vor sechs Jahren hinzu. Anfang 2017 übernahm N8Fang das im Rhein-Main-Gebiet ansässige Unternehmen Eventhelden – der Grundstein, um das Tätigkeitsfeld deutschlandweit und im an­grenzenden Ausland auszuweiten. Heute konzentriert sich N8fang darauf, Foto­box-­Systeme in Hand­arbeit herzustellen, zu vermieten und zu verkaufen. Den neuen Betriebssitz baut das in Laufeld ansässige Unternehmen Feit. Das Bild zeigt Dennis Junk, Hans Feit, Axel Patejdl, Maria Patejdl und Jovi Junk (von links). Foto: N8FANG