Freizeit : Erlebnisspaziergang für Senioren

Schalkenmehren (red) Die Eifelvereinsortsgruppe Schalkenmehren lädt für Mittwoch, 7. August, zu einem Naturerlebnisspaziergang ein. Nach der Anfahrt in Fahrgemeinschaften nach Bettenfeld beginnt der vier Kilometer lange und leichte Spaziergang am Parkplatz des Mosenberg-Meerfeld-Vulkansystems.

Über einen überwiegend schattigen Uferweg wird zunächst der Windsbornkratersee umrundet. Anschließend führt ein ebener Forstweg um die Vulkangruppe. Am südwestlichen Rand des Schlackenberges öffnet sich ein Blick über das Tal der Kleinen Kyll, weit ins Wittlicher Land. Am Ende der Wanderung wird das Hinkelsmaar passiert, das kein Maar im eigentlichen Sinne, sondern ein Schichtvulkan ist. Der Kratersee wurde 1840 trockengelegt und inzwischen hat sich typisches Torfmoor ausgebildet. Gäste und Naturliebhaber sind willkommen. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr an der Tourist-Info (Maarstraße 2) in Schalkenmehren.