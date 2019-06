Parteien : Bilanz der Kommunalwahl

Dohm-Lammersdorf (red) Auf Einladung des Vorsitzenden der SPD im Hillesheimer Land, Dieter Demoulin, trifft sich der erweiterte Vorstand des Ortsvereins am Dienstag, 11. Juni, um 19 Uhr im Müllisch´s Hof in Dohm-Lammersdorf.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem ein Rückblick auf die Kommunal- und Europawahl am 26. Mai sowie die Vorbereitung auf die Mitgliederversammlung des Ortsvereins am Freitag, 28. Juni, um 19 Uhr im Gasthaus Bauernstube in Hillesheim sowie Wünsche und Anregungen.