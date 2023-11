Nach 27 Jahren SPD-Abgeordnete Astrid Schmitt aus der Vulkaneifel legt Landtagsmandat nieder – Nachfolger steht schon fest

Zwar sind es noch gut zweieinhalb Jahre hin bis zur nächsten Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, aber die SPD im Kreis Vulkaneifel stellt schon jetzt personelle Weichen: Die langjährige Landtagsabgeordnete Astrid Schmitt aus Kirchweiler wird zum 31. Dezember einer Pressemitteilung der SPD-Landtagsfraktion zufolge aus privaten Gründen ihr Mandat niederlegen und damit auch aus der Fraktion in Mainz ausscheiden. Der gehörte die 64-Jährige seit dem 18. Mai 1996 an, seit dem 1. Mai 2018 war die Vizepräsidentin des Landtags. Sechs Mal wurde sie ins Landesparlament gewählt.