Stadtbürgermeisterwahl in Gerolstein Amtsinhaber Uwe Schneider tritt erneut an: Welche Themen er besonders vorantreiben will

Gerolstein · Zwei Monate vor den Kommunalwahlen am 9. Juni steht fest: Gerolstein bekommt ein Bürgermeisterduell. Die CDU schickt Stefanie Lorisch in Rennen. Der Amtsinhaber Uwe Schneider kündigte bereits im Januar an, dass er wieder antrete, nun haben ihn auch die SPD-Mitglieder bei einer Versammlung einstimmig zum Spitzenkandidaten gewählt.

10.04.2024 , 08:57 Uhr

Der Amtsinhaber Uwe Schneider kandidiert erneut für das Amt des Stadtbürgemeisters in Gerolstein. Foto: TV/Frank Auffenberg

Von Frank Auffenberg Redaktion Eifel