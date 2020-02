Kommunalpolitik : SPD-Stammtisch im Gerolsteiner Land

Gerolstein Der SPD-Ortsverein Gerolsteiner Land lädt Interessierte und seine Mitglieder zum „politischen Stammtisch“ am 27. Feburar, ab 19 Uhr in die Schwarzbrennerei in Gerolstein ein. Der Ortsverein bietet an diesem Abend Raum für Diskussionen über die aktuelle Politik im Gerolsteiner Land.