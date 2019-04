später lesen Spende Spende an Verein „Bürger für Bürger“ FOTO: tv / Gerd Becker FOTO: tv / Gerd Becker Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Verein „Der Detze Rockt“hat die Erlöse vom Weihnachtsmarkt an den Verein „Bürger für Bürger“ überreicht. Dessen Erster Vorsitzender, Gerd Becker, sowie das Vorstandsmitglied Alfred Bauer nahmen bei einem Treffen mit Mitgliedern des Vereins „Der Detze Rockt“ und dem Ortsvorsteher Winfried Schneider in Daun-Rengen einen Spendenscheck von 1111 Euro entgegen nehmen. Der mehr als 40 Mitglieder zählende Verein entstand aus einer spontanen Idee und existiert seit 2013. Angefangen hat alles mit dem inzwischen weit über die Region bekannten Heavy Metal Open Air, das in diesem Jahr am 14. und 15. Juni auf dem „Detze“ wieder stattfindet.