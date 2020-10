Erziehung : Senioren spenden für Kindergärten in Gillenfeld und Strohn

Senioren spenden für Kindergärten in Gillenfeld und Strohn

Strohn/Gillenfeld (red) Der Erlös aus dem Seniorenkarneval in Strohn geht unter anderem an zwei Kindergärten: Die Leiterin der Kita Gillenfeld, Manuela Schenk, und die bisherige Leiterin der Kita Strohn, Pia Brandt, haben jeweils eine Spende von 300 Euro entgegen genommen.

Seit acht Jahren gibt es für Seniorinnen und Senioren aus den Gemeinden rund um das Pulvermaar jährlich zwei Großveranstaltungen: Eine Karnevalssitzung am Dienstag vor Fastnacht sowie einen Grillnachmittag in Gillenfeld am letzten Mittwoch im Juli. Letzterer ist corona­bedingt ausgefallen. Foto: Dieter Willems