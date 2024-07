Mit Fußball gemeinsam gegen ALS So sammelt Christoph Preis aus Darscheid Spenden für die ALS Forschung

Darscheid · Der an ALS erkrankte Christoph Preis aus Darscheid trotzt seiner Krankheit und setzt alle Kräfte ein, um Spenden für die Forschung zu sammeln. Wie es dem 33-Jährigen inzwischen geht und wie er am Wochenende wieder möglichst viel Geld zur Erforschung der unheilbaren Nervenerkrankung sammeln will.

11.07.2024 , 07:28 Uhr

Foto vom vergangenen Jahr: Initiator Christoph Preis im Rollstuhl inmitten seiner Freunde und Vertreter der Vereine sowie der Schiedsrichter, die damals am Turnier teilgenommen hatten. Foto: Christoph Preis/privat

Von Lydia Vasiliou