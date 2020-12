Straßenbau : Sperrung der B 257 wird aufgehoben

Wallenborn/Salm Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Gerolstein teilt mit, dass die Vollsperrung der Bundesstraße 257 zwischen Wallenborn und Salm am Donnerstag, 17. Dezember, aufgehoben wird. Der zweite Bauabschnitt der Sanierungsarbeiten an der B 257 zwischen Weidenbach und Salm soll dann im Frühjahr 2021 folgen.

