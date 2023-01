Bauprojekte : In Hillesheim wird rangeklotzt, was das Zeug hält

Foto: TV/Mario Hübner

Hillesheim Neben dem Turnhallenneubau werden der Spielplatz, der Hillesheimer Bach und der Sportplatz massiv umgebaut. Der Bereich zwischen Stadtmauer und Bolsdorfer Tälchen soll so noch stärkere Anziehungskraft bekommen – und mehr Hochwasserschutz bieten.

Von Mario Hübner

Hillesheim. Die Einheimischen und die Besucher Hillesheims können sich auf kommenden Sommer freuen. Dann wird sich der in die Jahre gekommene und inzwischen abgebaute Spielplatz unterhalb der Stadtmauer in einen Abenteuer-Mehrgenerationenplatz verwandeln. Die Umbauarbeiten haben bereits begonnen. Einige Bäume wurden „nach wasserrechtlichen Gesichtspunkten gefällt, die älteren und gesunden Bäume bleiben erhalten und werden in das Projekt einbezogen“, sagt der für Bauangelegenheiten der Stadt Hillesheim zuständige Erste Beigeordnete Gerald Schmitz (CDU) - und fügt hinzu: „Weitere Bäume werden nicht gefällt.“

Die maroden alten Spielgeräte wurden entsorgt, die noch brauchbaren Anlagen (wie die Seilbahn) wurden abgebaut und eingelagert, da sie auf dem neuen Platz wieder installiert werden. Wenn sich das Enkelchen also im Sandkasten, auf dem neuen, der Stadtmauer nachempfundenen Klettergerüst oder am Wasserspiel vergnügt, können Oma und Opa im neuen Park etwas spazieren gehen. Oder sie spielen gemeinsam am Hillesheimer Bach, der ebenfalls im großem Stil umgebaut und beispielsweise mit Treppen- und Sitzstufen besser erreichbar wird – um danach an einer der Sitzbänke samt Tisch etwas auszuruhen oder ein kleines Picknick einzunehmen. Schmitz ist sich sicher: „Das Projekt wird ein Attraktivitätsgewinn für die gesamte Stadt. Wir wollen einen neuen Treffpunkt für Jung und Alt schaffen, einen Platz, auf den die Hillesheimer stolz sein werden und der zudem viele Gäste anlocken wird.“

Und wenn Groß und Klein dann noch immer Energie haben, geht’s es rüber zum See im Bolsdorfer Tälchen, wo kurz vor dem bereits bestehenden Barfußpfad ein Parcours mit Fitnessgeräten entsteht. Dort kann man seine Arm-, Bein-, Bauch- und Rückenmuskeln trainieren – und in Form bleiben.

Der Hillesheimer Bach wird aber nicht nur verschönert und so auch besser erlebbar gemacht, sondern sein Lauf wird auch in diesem zweiten Bauabschnitt des Gewässerrenaturierungsprogramms zwischen Hotel Augustinerkloster und Naherholungsgebiet Bolsdorfer Tälchen verändert, damit er bei Hochwasser leichter über die Ufer treten kann. Damit er das aber nicht unkontrolliert tut wie bei der Jahrhundertflut im Juli 2021, als er immense Schäden in den Hillesheimer Hotels und der Augustiner-Realschule anrichtete, werden dafür Retentionsflächen geschaffen. Geplant ist, den derzeit eher geradlinig verlaufenden Bach stärker durch den Park mäandern zu lassen. Zudem wird die Böschung abgeflacht, damit Wasser leichter übertreten und auf den angrenzenden Wiesen versickern kann. Es werden Sitzstufen am Ufer gebaut, um nah am Wasser verweilen, das Element besser erleben zu können. Die Brücke zwischen Spielplatz und Sportplatz wird erneuert, damit künftig auch Rettungsfahrzeuge darüber fahren können. Zudem wird der Park zusätzlich bepflanzt.

Zwischen Spielplatz und Naherholungsgebiet liegt bekanntlich der Hillesheimer Sportplatz, der beim Hochwasser ebenso überschwemmt und so arg in Mitleidenschaft gezogen wurde. Grund war, dass der eine Durchlass unter dem Sportplatz nicht groß genug für die Wassermassen war. Daher wird nun ein zweiter Durchlass geschaffen. Dafür wurde der erst rund zehn Jahre alte Kunstrasenplatz bereits aufgebaggert, die vielen Rohre liegen zur Verlegung bereits parat. Die Arbeiten sollen bis März abgeschlossen sein. Im Frühjahr soll der Spielbetrieb dann also wieder möglich sein auf der zentralen Sportstätte der VG. Ein Jahr später, im Frühjahr 2024, soll dann auch die neue, mehr als 4,7 Millionen Euro teure neue Turnhalle in unmittelbarer Nachbarschaft fertiggestellt und nutzbar sein.