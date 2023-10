Neue Angebote Sie wollen in der Vulkaneifel was bewegen

Der Hintergrund: Gemeinsam möchte man das Land im Wortsinne in Bewegung setzen. Mehr Menschen mit und ohne Behinderung sollen Angebote im organisierten Sport gemeinsam wahrnehmen können, neue Bewegungsangebote sollen entstehen. Im Landkreis Vulkaneifel haben sich Bewegungsmanagerin Inge Umbach aus Ellscheid, die seit April in dieser Funktion tätig ist, und Sport-Inklusionslotsin Katja Froeschmann, seit 2020 dabei, konkrete Schritte überlegt, wie man in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr Bewegung in die Region bringen kann.