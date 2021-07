Hochwasser : Überlegen, wie künftig die Wucht des Wasser gebremst wird

Daun Die Lieser hat zum dritten Mal in fünf Jahren die Sportanlage des Tu Daun überschwemmt. Mit vereinten Kräften hat ist schon einiges wieder hergerichtet.

„Nicht schon wieder!“ So oder vielleicht noch etwas drastischer, was die Wortwahl angeht, wird die Reaktion bei den Verantwortlichen des TuS Daun nach dem erneuten Lieser-Hochwasser ausgefallen sein. Der Verein hat eine direkt an dem Gewässer gelegene Anlage, bestehend aus Tennis-, Boule- und Beach-Platz sowie einem Vereinsheim. Die nun vom Hochwasser erneut erwischt wurden, wie schon 2016 und 2018.