Sport : Sportverein Üdersdorf nimmt Kurse wieder auf

Üdersdorf (Die deutlich entspanntere Corona-Lage schlägt sich nun auch in der Arbeit der Sportvereine nieder. Sie dürfen unter strengen Vorgaben ihre Angebote nach und nach wieder aufnehmen. So bietet der SV Üdersdorf 1953 am Montag, 21. Juni, von 19.30 bis 20.45 sowie am Dienstag, 22. Juni, von 17 bis 18.15 Uhr wieder einsteigerfreundliche Yogakurse an.

Die Kurse werden unter Beachtung der Bestimmungen der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz sowie des „Hygienekonzept für den Sport im Innenbereich“ ausgerichtet. Die Gebühr für zehn Übungseinheiten beträgt 25 Euro für Mitglieder des SV Üdersdorf, bei Nichtmitgliedern wird ein Betrag von 50 Euro erhoben.