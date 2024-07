Brauchtum Fanfarenklänge und Regen zur Eröffnung der St.-Anna-Kirmes in Gerolstein

Gerolstein · Viele Hundert Besucher fanden den Weg auf den dreigeteilten Kirmesplatz an der Kyll in Gerolstein: Am Freitagabend eröffnete Stadtbürgermeisterin Stefanie Lorisch – unterstützt von den Stadt­soldaten – die traditionelle St.-Anna-Kirmes.

28.07.2024 , 15:30 Uhr

Am Freitagabend feierte die Eifeler Band Timeless mit großen nationalen und internationalen Hits eine riesige Party. Foto: Jürgen Kotz

Von Jürgen Kotz