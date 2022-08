Sanierung : Damit nicht noch mehr Putz von der Decke fällt: Pfarrkirche St. Martin Schalkenmehren wird umfassend saniert

So sieht es zu Beginn der Sanierungsarbeiten in der Schalkenmehrener Pfarrkirche St.Martin aus. Foto: Bernd schlimpen/Bernd Schlimpen

Schalkenmehren Wegen Innensanierung ist die Pfarrkirche St.Martin in Schalkenmehren für etwa acht Monate geschlossen. Die Arbeiten sind bereits seit sieben Jahren geplant. Gottesdienste werden in die Kapelle nach Weinfeld verlegt oder können im Nachbargotteshaus in Mehren besucht werden.