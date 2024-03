„Bauchschmerzen“ und „Erpressung“ Daun beschließt Haushalt – und will offenen Brief nach Mainz und die Bürger schreiben

Daun · Der Stadtrat Daun hat mehrheitlich dem überarbeiteten Haushaltsentwurf 2024 zugestimmt. Die Stadt will handlungsfähig bleiben. Doch fraktionsübergreifende Kritik an der Landesregierung soll bis in die Staatskanzlei getragen werden. Eine erneute Hängepartie in 2025 will niemand tolerieren.

25.03.2024 , 06:44 Uhr

Ein Nein zum Haushaltsentwurf hätte wohl auch bedeutet, dass es keine Dauner Kirmes mehr gäbe. (Archivbild) Foto: TV/Helmut Gassen

Von Angelika Koch