Stadtentwicklung : Fachklinik in Daun soll erweitert werden

Der Median-Konzern betreibt 120 Kliniken und Einrichtungen in 13 Bundesländern mit insgesamt 18 500 Betten und Behandlungsplätzen sowie zirka 15 000 Beschäftigte. Im Kreis Vulkaneifel hat er drei Kliniken mit 200 Beschäftigten und rund 400 stationären Plätzen: Die Klinik Am Rosenberg in Daun hat 120 Betten in der Abhängigkeitsabteilung und 50 Betten in der Abteilung für Psychosomatik. Die Klinik auf der Altburg in Schalkenmehren, eine Einrichtung für mehrfach abhängige junge Erwachsene, hat 44 Behandlungsplätze. Die Klinik auf der Thommener Höhe in Darscheid verfügt über 134 Betten für Alkohol- und Medikamentenabhängige sowie 26 Betten für die gemeinsame Aufnahmestation.